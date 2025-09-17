Карабах обыграл Бенфику со счётом 3:2, впервые одержав победу в Лиге чемпионов

Азербайджанский «Карабах» одержал победу над португальским клубом «Бенфика» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и закончилась со счётом 3:2.

Голы за «Карабах» забили Леандро Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. В составе «Бенфики» отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис.

Эта победа стала первой для «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов после прохождения квалификации. Команда впервые попала в групповой этап турнира в сезоне 2017/18, где смогла набрать лишь два очка, сыграв вничью с мадридским «Атлетико» и заняв последнее место в своей группе.

В следующем туре «Карабах» сыграет на своём поле с датским «Копенгагеном» 1 октября, а «Бенфика» днём ранее отправится в Лондон, чтобы провести матч с «Челси».