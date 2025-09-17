Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 23:06

Карабах обыграл Бенфику со счётом 3:2, впервые одержав победу в Лиге чемпионов

Обложка © Freepik / jcomp

Обложка © Freepik / jcomp

Азербайджанский «Карабах» одержал победу над португальским клубом «Бенфика» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и закончилась со счётом 3:2.

Голы за «Карабах» забили Леандро Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. В составе «Бенфики» отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис.

Эта победа стала первой для «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов после прохождения квалификации. Команда впервые попала в групповой этап турнира в сезоне 2017/18, где смогла набрать лишь два очка, сыграв вничью с мадридским «Атлетико» и заняв последнее место в своей группе.

В следующем туре «Карабах» сыграет на своём поле с датским «Копенгагеном» 1 октября, а «Бенфика» днём ранее отправится в Лондон, чтобы провести матч с «Челси».

Реал Мадрид одержал победу над Марселем в Лиге чемпионов со счётом 2:1
Реал Мадрид одержал победу над Марселем в Лиге чемпионов со счётом 2:1

Ранее футбольный клуб ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в Российской Премьер-лиге, уступив в восьмом туре «Ростову» со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 25-й минуте забил экс-армеец Константин Кучаев.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar