14 сентября, 19:31

ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в РПЛ, уступив Ростову

ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в РПЛ. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Футбольный клуб ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в Российской Премьер-лиге, уступив в восьмом туре «Ростову» со счётом 0:1. Более длинные беспроигрышные серии в истории РПЛ были только у «Локомотива» (27 матчей), «Зенита» (26 и 23) и «Спартака» (26 и 22).

Единственный гол в матче на 25-й минуте забил экс-армеец Константин Кучаев. Перед самым перерывом защитник гостей Милан Гайич получил прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве. За пять минут до конца матча Матеус Алвес получил вторую жёлтую карточку, и армейцы доигрывали матч вдевятером.

Любопытно, что последнее поражение ЦСКА в чемпионате России также потерпел от «Ростова» — 23 ноября 2024 года со счётом 1:2. За 21 матч беспроигрышной серии армейцы одержали 13 побед и восемь раз сыграли вничью.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ПФК ЦСКА
  • ФК Ростов
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
