13 сентября, 19:27

Краснодар обыграл Акрон и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Акрон». Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» со счётом 2:1 и вернулся на первое место в Российской Премьер-лиге. Матч проходил на домашнем стадионе краснодарцев.

Игра началась с гола Виктора Са на 14-й минуте. На 23-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт, реализовав пенальти. Победный мяч на 76-й минуте забил Никита Кривцов.

Благодаря этой победе «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева набрал 19 очков после восьми туров и обошёл «Локомотив», у которого 16 очков. В следующем туре «быки» 21 сентября примут «Зенит». «Акрон» 20 сентября сыграет дома с «Рубином».

Ранее Life.ru рассказывал о пополнении в стане «Краснодара». Клуб объявил о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского Динамо. В новой команде защитник будет выступать под номером 17.

