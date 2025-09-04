Краснодар объявил о переходе защитника Пальцева из махачкалинского Динамо
Валентин Пальцев. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»
Защитник Валентин Пальцев перешел в «Краснодар» из махачкалинского «Динамо». О сделке сообщила пресс-служба кубанского клуба. Договор оформлен как аренда с обязательным последующим выкупом.
Соглашение об аренде будет действовать до 23 января 2026 года. После этой даты сделка станет полноценным трансфером. Контракт между футболистом и «быками» рассчитан до 30 июня 2030 года. В новой команде Пальцев будет выступать под номером 17.
«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений. Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче — дома и на выезде», — привела слова Пальцева пресс-служба «Краснодара».
В составе «Динамо» Пальцев выступал с лета прошлого года. За это время он принял участие в 44 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Кроме того, в активе защитника два матча за сборную России.
