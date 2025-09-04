Мессенджер MAX
Регион
4 сентября, 20:04

Краснодар объявил о переходе защитника Пальцева из махачкалинского Динамо

Валентин Пальцев. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Защитник Валентин Пальцев перешел в «Краснодар» из махачкалинского «Динамо». О сделке сообщила пресс-служба кубанского клуба. Договор оформлен как аренда с обязательным последующим выкупом.

Соглашение об аренде будет действовать до 23 января 2026 года. После этой даты сделка станет полноценным трансфером. Контракт между футболистом и «быками» рассчитан до 30 июня 2030 года. В новой команде Пальцев будет выступать под номером 17.

«Я чувствую огромную радость и очень счастлив пополнить ряды действующего чемпиона. Готов с командой добиваться новых свершений. Хочу пожелать болельщикам яркой игры нашей команды и заполненных трибун на каждом матче — дома и на выезде», — привела слова Пальцева пресс-служба «Краснодара».

В составе «Динамо» Пальцев выступал с лета прошлого года. За это время он принял участие в 44 матчах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Кроме того, в активе защитника два матча за сборную России.

Новичок «Краснодара» Жубал рассказал, зачем променял еврокубки на РПЛ
Ранее сообщалось, что КДК РФС накажет Краснодар за многочисленные нарушения на матче против ЦСКА. Напомним, центральная встреча 7-го тура РПЛ завершилась ничейным результатом. А главные тренеры команд — Мурад Мусаев и Фабио Челестини — успели повздорить из-за событий по ходу игры.

