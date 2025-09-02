Новичок «Краснодара» Жубал рассказал, зачем променял еврокубки на РПЛ

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал заявил, что принял осознанное решение перейти из французского «Осера» в российский клуб, несмотря на отсутствие возможности выступать в еврокубках. По словам футболиста, на его выбор повлияли чемпионский статус «Краснодара», развитая инфраструктура клуба и наличие в РПЛ множества соотечественников.

Жубал в разговоре с Legalbet выразил сожаление относительно отстранения российских команд от международных турниров, но подчеркнул, что рад возможности играть в сильном внутреннем чемпионате. Защитник подписал контракт с «Краснодаром» до 2027 года и уже принял участие в четырёх матчах текущего сезона.