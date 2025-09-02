Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 05:13

Новичок «Краснодара» Жубал рассказал, зачем променял еврокубки на РПЛ

Защитник Жубал заявил, что легко принял решение перейти в Краснодар

Жубал. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Жубал. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Бразильский защитник «Краснодара» Жубал заявил, что принял осознанное решение перейти из французского «Осера» в российский клуб, несмотря на отсутствие возможности выступать в еврокубках. По словам футболиста, на его выбор повлияли чемпионский статус «Краснодара», развитая инфраструктура клуба и наличие в РПЛ множества соотечественников.

Жубал в разговоре с Legalbet выразил сожаление относительно отстранения российских команд от международных турниров, но подчеркнул, что рад возможности играть в сильном внутреннем чемпионате. Защитник подписал контракт с «Краснодаром» до 2027 года и уже принял участие в четырёх матчах текущего сезона.

КДК РФС накажет Краснодар за многочисленные нарушения на матче против ЦСКА
КДК РФС накажет Краснодар за многочисленные нарушения на матче против ЦСКА

Ранее Life.ru сообщал, что футбольный клуб «Сочи» принял решение о смене главного тренера в свете неудачного начала сезона в Российской Премьер-Лиге, где команда сумела заработать лишь одно очко за семь матчей. Испанский специалист Роберт Морено, который возглавлял команду с декабря 2023 года, был уволен после поражения от московского «Спартака» с результатом 1:2. На его место назначен Игорь Осинькин, ранее работавший с самарскими «Крыльями Советов».

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Краснодар
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar