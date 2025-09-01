КДК РФС накажет Краснодар за многочисленные нарушения на матче против ЦСКА
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) накажет ФК «Краснодар» за многочисленные нарушения в матче против ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ, заявил глава комитета Артур Григорьянц. Игра между армейцами и чёрно-зелёными состоялась 31 августа и закончилась со счётом 1:1. Однако зрителям запомнились не столько голы, сколько вызывающее поведение тренеров и футболистов.
«КДК рассмотрит выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева с выходом на поле в матче с ЦСКА. Также будет рассмотрено неподобающее поведение «Краснодара»: предупреждение четырёх футболистов, одного лица клуба и удаление одного игрока в составе одной команды», — отметил собеседник «Чемпионата».
Напомним, на 56-й минуте матча арбитр показал нападающему «Краснодара» Джону Кордобе красную карточку за агрессивное поведение в отношении защитника армейцев. При уходе с поля члены тренерского штаба ЦСКА аплодировали футболисту, чем вызвали бурную реакцию главного тренера чёрно-зелёных Мурада Мусаева.