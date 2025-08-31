«Открытое хамство»: Мусаев поругался с Челестини после скандала в матче ЦСКА и «Краснодара»
Тренер ЦСКА Челестини: Готов извиниться перед Кордобой, но не перед Мусаевым
Мурад Мусаев и Фабио Челестини. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар» / ПФК ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил о готовности принести извинения нападающему «Краснодара» Джону Кордобе за аплодисменты со стороны своего штаба после удаления колумбийского футболиста. Инцидент произошёл в матче седьмого тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 1:1.
На 56-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку за агрессивное поведение в отношении защитника армейцев Мойзеса. При уходе с поля члены тренерского штаба ЦСКА аплодировали футболисту.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев расценил это как провокацию, заявив, что если в Швейцарии подобное поведение является нормой, то в России он столкнулся с таким впервые, назвав происходящее открытым хамством.
«Если в Швейцарии это нормально, то в России первый раз такое вижу. Игрок идёт, а вы его провоцируете. Это открытое хамство, и я должен был среагировать. Если в Швейцарии мужчины так делают, то в России нет», — отметил тренер на пресс-конференции.
Челестини в ответ отметил, что лично не аплодировал, и предложил сосредоточиться на футболе, добавив, что если его штаб ошибся, он готов извиниться перед Кордобой, но не перед Мусаевым.
«Не надо вовлекать Россию, Швейцарию и другие страны. Надо уважать тех людей, которые приезжают сюда работать. Если мы в чём-то ошиблись, я лучше попрошу прощения у Кордобы, но не у него», — подчеркнул швейцарец.
