Регион
31 августа, 20:50

«Открытое хамство»: Мусаев поругался с Челестини после скандала в матче ЦСКА и «Краснодара»

Тренер ЦСКА Челестини: Готов извиниться перед Кордобой, но не перед Мусаевым

Мурад Мусаев и Фабио Челестини. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар» / ПФК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил о готовности принести извинения нападающему «Краснодара» Джону Кордобе за аплодисменты со стороны своего штаба после удаления колумбийского футболиста. Инцидент произошёл в матче седьмого тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 1:1.

На 56-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку за агрессивное поведение в отношении защитника армейцев Мойзеса. При уходе с поля члены тренерского штаба ЦСКА аплодировали футболисту.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев расценил это как провокацию, заявив, что если в Швейцарии подобное поведение является нормой, то в России он столкнулся с таким впервые, назвав происходящее открытым хамством.

«Если в Швейцарии это нормально, то в России первый раз такое вижу. Игрок идёт, а вы его провоцируете. Это открытое хамство, и я должен был среагировать. Если в Швейцарии мужчины так делают, то в России нет», — отметил тренер на пресс-конференции.

Челестини в ответ отметил, что лично не аплодировал, и предложил сосредоточиться на футболе, добавив, что если его штаб ошибся, он готов извиниться перед Кордобой, но не перед Мусаевым.

«Не надо вовлекать Россию, Швейцарию и другие страны. Надо уважать тех людей, которые приезжают сюда работать. Если мы в чём-то ошиблись, я лучше попрошу прощения у Кордобы, но не у него», — подчеркнул швейцарец.

Ростов сыграл вничью с Ахматом в матче РПЛ

Ранее Life.ru писал про продолжающийся кризис московского «Динамо» под руководством Валерия Карпина. Столичный клуб уступил махачкалинскому «Динамо» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. В текущем сезоне команда не выиграла ни одного гостевого матча.

