«Открытое хамство»: Мусаев поругался с Челестини после скандала в матче ЦСКА и «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил о готовности принести извинения нападающему «Краснодара» Джону Кордобе за аплодисменты со стороны своего штаба после удаления колумбийского футболиста. Инцидент произошёл в матче седьмого тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 1:1.

На 56-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев показал Кордобе красную карточку за агрессивное поведение в отношении защитника армейцев Мойзеса. При уходе с поля члены тренерского штаба ЦСКА аплодировали футболисту.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев расценил это как провокацию, заявив, что если в Швейцарии подобное поведение является нормой, то в России он столкнулся с таким впервые, назвав происходящее открытым хамством.

«Если в Швейцарии это нормально, то в России первый раз такое вижу. Игрок идёт, а вы его провоцируете. Это открытое хамство, и я должен был среагировать. Если в Швейцарии мужчины так делают, то в России нет», — отметил тренер на пресс-конференции.

Челестини в ответ отметил, что лично не аплодировал, и предложил сосредоточиться на футболе, добавив, что если его штаб ошибся, он готов извиниться перед Кордобой, но не перед Мусаевым.