Кризис Карпина продолжается: Махачкалинское Динамо оказалось сильнее в дерби с москвичами

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги. Единственный гол на 74-й минуте забил иранский нападающий Мохаммаджавад Хоссейннеджадмахаленколай, принеся своей команде первую победу над столичным клубом после четырёх предыдущих поражений во всех турнирах.

Гол Мохаммаджавада Хоссейннеджадмахаленколая. Видео © Telegram / ФК «Динамо» Махачкала

Московское «Динамо» под руководством Валерия Карпина продолжило кризисную серию на выезде: в текущем сезоне команда не выиграла ни одного гостевого матча (три поражения и одна ничья в четырёх играх). Обе команды имеют по 8 очков в турнирной таблице — москвичи идут восьмыми, махачкалинцы занимают 11-ю строчку.