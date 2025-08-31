Крылья Советов сыграли вничью с Локомотивом, забив с пенальти на 96-й минуте

Московский «Локомотив» упустил победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче седьмого тура РПЛ, позволив гостям сравнять счёт с пенальти уже в компенсированное время. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Хозяева быстро открыли счёт благодаря точному удару Дмитрия Воробьёва на 3-й минуте, а перед перерывом Дмитрий Баринов удвоил преимущество после подачи Алексея Батракова с углового. Стоит отметить, что полузащитник Данил Пруцев отметился голевой передачей в дебютном матче за «железнодорожников».

После перерыва игра изменилась и уже гости владели преимуществом. На 53-й минуте Амар Рахманович сократил отставание самарцев, а на шестой добавленной минуте Вадим Раков с пенальти установил окончательный счет. Сфолил в своей штрафной нападающий Николай Комличенко, который получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Перед этим судья Сергей Карасёв отменил его гол после видеопросмотра.