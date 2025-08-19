Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 15:24

Спартак объявил о переходе защитника Ильи Самошникова из Локомотива

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Футбольный клуб «Спартак» официально подтвердил трансфер защитника Ильи Самошникова из московского «Локомотива». Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

С игроком заключён контракт сроком на три года с опцией продления ещё на один сезон. В новой команде Самошников будет выступать под 14-м номером. По данным «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составила 350 миллионов рублей, а общая стоимость соглашения с учётом бонусов может достичь 450 миллионов.

Это предложение полностью удовлетворировало железнодорожников. Укрепление обороны, в частности флангов, называлось одной из ключевых задач спартаковцев в летнее трансферное окно. Контракт 27-летнего футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне Самошников успел провести за железнодорожников два матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Дубль Батракова принёс «Локомотиву» гостевую победу над чемпионом РПЛ
Дубль Батракова принёс «Локомотиву» гостевую победу над чемпионом РПЛ

Ранее Деян Станкович намекнул на уход из «Спартака» после поражения от «Локомотива». Контракт специалиста с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Локомотив
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar