Спартак объявил о переходе защитника Ильи Самошникова из Локомотива

Футбольный клуб «Спартак» официально подтвердил трансфер защитника Ильи Самошникова из московского «Локомотива». Об этом сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

С игроком заключён контракт сроком на три года с опцией продления ещё на один сезон. В новой команде Самошников будет выступать под 14-м номером. По данным «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составила 350 миллионов рублей, а общая стоимость соглашения с учётом бонусов может достичь 450 миллионов.

Это предложение полностью удовлетворировало железнодорожников. Укрепление обороны, в частности флангов, называлось одной из ключевых задач спартаковцев в летнее трансферное окно. Контракт 27-летнего футболиста с «Локомотивом» был рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне Самошников успел провести за железнодорожников два матча во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.