Станкович намекнул на уход из Спартака после поражения от Локомотива
Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович намекнул на уход из клуба после поражения от «Локомотива» со счётом 2:4 в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги.
«Что касается слухов, мне до этого нет никакого дела. Есть тренер, который уже уволен или которого уволят. Есть третья категория: которые сами могут уйти, подумайте об этом», — сказал Станкович на пресс-конференции.
По словам серского специалиста, никаких встреч с руководством московского клуба, а также ультиматумов не было. Он отметил, что готов к критике и давлению и заявил, что дальше «Спартаку» предстоят сложные игры, однако ничего невозможного нет.
«Локомотив» победил «Спартак» благодаря хет-трику Алексея Батракова и голу Дмитрия Воробьёва. 20-летний Батраков стал первым игроком железнодорожников в истории, кому удалось забить три мяча в игре с красно-белыми.
