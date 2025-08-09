Станкович намекнул на уход из Спартака после поражения от Локомотива

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович намекнул на уход из клуба после поражения от «Локомотива» со счётом 2:4 в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги.

«Что касается слухов, мне до этого нет никакого дела. Есть тренер, который уже уволен или которого уволят. Есть третья категория: которые сами могут уйти, подумайте об этом», — сказал Станкович на пресс-конференции.

По словам серского специалиста, никаких встреч с руководством московского клуба, а также ультиматумов не было. Он отметил, что готов к критике и давлению и заявил, что дальше «Спартаку» предстоят сложные игры, однако ничего невозможного нет.