Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 19:14

Станкович намекнул на уход из Спартака после поражения от Локомотива

Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Деян Станкович. Обложка © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович намекнул на уход из клуба после поражения от «Локомотива» со счётом 2:4 в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги.

«Что касается слухов, мне до этого нет никакого дела. Есть тренер, который уже уволен или которого уволят. Есть третья категория: которые сами могут уйти, подумайте об этом», — сказал Станкович на пресс-конференции.

По словам серского специалиста, никаких встреч с руководством московского клуба, а также ультиматумов не было. Он отметил, что готов к критике и давлению и заявил, что дальше «Спартаку» предстоят сложные игры, однако ничего невозможного нет.

«Локомотив» победил «Спартак» благодаря хет-трику Алексея Батракова и голу Дмитрия Воробьёва. 20-летний Батраков стал первым игроком железнодорожников в истории, кому удалось забить три мяча в игре с красно-белыми.

Акрон в гостях сыграл вничью с махачкалинским Динамо в 4-м туре РПЛ
Акрон в гостях сыграл вничью с махачкалинским Динамо в 4-м туре РПЛ

Ранее Life.ru рассказывал, что Станислав Черчесов вернулся в Российскую Премьер-лигу, возглавив «Ахмат». Рекордсмен среди иностранных тренеров в РПЛ Миодраг Божович положительно отреагировал данное событие, высоко оценив мастерство экс-тренера национальной сборной РФ.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Локомотив
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar