«Мы соперничали»: Божович отреагировал на возвращение Черчесова в РПЛ спустя 10 лет
Тренер Божович считает возвращение Черчесова в РПЛ хорошей новостью
Станислав Черчесов. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына
Рекордсмен среди иностранных тренеров в Российской премьер-лиге Миодраг Божович положительно отреагировал на возвращение своего коллеги Станислава Черчесова к работе в РПЛ. Сербский специалист назвал это событие хорошей новостью и высоко оценил мастерство экс-тренера национальной сборной РФ.
«Мы часто с ним соперничали в РПЛ. Потом он работал в сборной России, за рубежом. Черчесов — один из самых опытных российских тренеров. Думаю, что в качестве работы он только прибавляет», — отметил Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, ранее Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата». Он уже тренировал клуб в 2011-2013 годах (тогда он носил название «Терек»). В первом комментарии после назначения специалист отметил, что будто и не уезжал из Грозного.