«Мы соперничали»: Божович отреагировал на возвращение Черчесова в РПЛ спустя 10 лет

Рекордсмен среди иностранных тренеров в Российской премьер-лиге Миодраг Божович положительно отреагировал на возвращение своего коллеги Станислава Черчесова к работе в РПЛ. Сербский специалист назвал это событие хорошей новостью и высоко оценил мастерство экс-тренера национальной сборной РФ.

«Мы часто с ним соперничали в РПЛ. Потом он работал в сборной России, за рубежом. Черчесов — один из самых опытных российских тренеров. Думаю, что в качестве работы он только прибавляет», — отметил Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».