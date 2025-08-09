Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 07:59

«Мы соперничали»: Божович отреагировал на возвращение Черчесова в РПЛ спустя 10 лет

Тренер Божович считает возвращение Черчесова в РПЛ хорошей новостью

Станислав Черчесов. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Станислав Черчесов. Обложка © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Рекордсмен среди иностранных тренеров в Российской премьер-лиге Миодраг Божович положительно отреагировал на возвращение своего коллеги Станислава Черчесова к работе в РПЛ. Сербский специалист назвал это событие хорошей новостью и высоко оценил мастерство экс-тренера национальной сборной РФ.

«Мы часто с ним соперничали в РПЛ. Потом он работал в сборной России, за рубежом. Черчесов — один из самых опытных российских тренеров. Думаю, что в качестве работы он только прибавляет», — отметил Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Приведший «Краснодар» к чемпионству Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ
Приведший «Краснодар» к чемпионству Мусаев признан лучшим тренером сезона РПЛ

Напомним, ранее Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата». Он уже тренировал клуб в 2011-2013 годах (тогда он носил название «Терек»). В первом комментарии после назначения специалист отметил, что будто и не уезжал из Грозного.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ФК Ахмат
  • Станислав Черчесов
  • Футбол
  • Спорт
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar