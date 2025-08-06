Ахмат официально сообщил о назначении Станислава Черчесова главным тренером
Обложка © Пресс-служба ФК «Ахмат»
Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«С возвращением, Станислав Саламович!» — говорится в сообщении.
Черчесов уже тренировал грозненский клуб в 2011-2013 годах (тогда он носил название «Терек»). В своём первом комментарии после назначения специалист отметил, что будто и не уезжал из Грозного.
«Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках», — сказал Черчесов.
«Ахмат» потерпел три поражения в трёх играх российской Премьер-лиги. Впереди матч с «Зенитом». Черчесов отметил, что клуб пока не ставит целей, а думает только о ближайших матчах. Главное, подчеркнул тренер, — это вернуть болельщиков на трибуны.
Напомним, ранее назначение Черчесова анонсировали СМИ. На этом посту он сменил Александра Сторожука. 61-летний Черчесов ранее работал в австрийском «Ваккер-Тироле», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше», а также в «Спартаке», «Жемчужине», «Амкаре», «Тереке», московском «Динамо», сборных России и Казахстана.