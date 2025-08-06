Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 13:49

Ахмат официально сообщил о назначении Станислава Черчесова главным тренером

Обложка © Пресс-служба ФК «Ахмат»

Обложка © Пресс-служба ФК «Ахмат»

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«С возвращением, Станислав Саламович!» — говорится в сообщении.

Черчесов уже тренировал грозненский клуб в 2011-2013 годах (тогда он носил название «Терек»). В своём первом комментарии после назначения специалист отметил, что будто и не уезжал из Грозного.

«Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках», — сказал Черчесов.

«Ахмат» потерпел три поражения в трёх играх российской Премьер-лиги. Впереди матч с «Зенитом». Черчесов отметил, что клуб пока не ставит целей, а думает только о ближайших матчах. Главное, подчеркнул тренер, — это вернуть болельщиков на трибуны.

Сборная России по футболу нашла нового соперника
Сборная России по футболу нашла нового соперника

Напомним, ранее назначение Черчесова анонсировали СМИ. На этом посту он сменил Александра Сторожука. 61-летний Черчесов ранее работал в австрийском «Ваккер-Тироле», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше», а также в «Спартаке», «Жемчужине», «Амкаре», «Тереке», московском «Динамо», сборных России и Казахстана.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Станислав Черчесов
  • ФК Ахмат
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar