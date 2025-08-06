Ахмат официально сообщил о назначении Станислава Черчесова главным тренером

Станислав Черчесов стал главным тренером грозненского «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«С возвращением, Станислав Саламович!» — говорится в сообщении.

Черчесов уже тренировал грозненский клуб в 2011-2013 годах (тогда он носил название «Терек»). В своём первом комментарии после назначения специалист отметил, что будто и не уезжал из Грозного.

«Надеюсь, что работа будет вновь успешной. Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках», — сказал Черчесов.