Новым главным тренером «Ахмата» станет Станислав Черчесов
Гендиректор Ахмата Айдамиров сообщил о переговорах с Черчесовым
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Руководство грозненского «Ахмата» ведёт переговоры с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщил генеральный директор ФК Ахмед Айдамиров.
«Мы находимся в процессе общения, вечером ещё встретимся, проговорим оставшиеся моменты. Речь будет идти о многолетнем контракте», — приводит слова гендиректора РИА «Новости».
«Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что контракт будет подписан в ближайшее время. Сам тренер подтвердил звонок из клуба.
«Мне звонили из «Ахмата». Пока это всё», — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата».
Напомним, сегодня стало известно о первой тренерской отставке в РПЛ — Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата». Клуб потерпел три поражения в трёх матчах.
61-летний Черчесов ранее работал в австрийском «Ваккер-Тироле», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше», а также в «Спартаке», «Жемчужине», «Амкаре», московском «Динамо», сборных России и Казахстана. Кроме того, он уже возглавлял «Ахмат» в 2011-2013 годах (тогда клуб назывался «Терек»). По итогам сезона грозненцы заняли восьмое место — самое высокое в чемпионате России в истории клуба на тот момент.