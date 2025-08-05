Новым главным тренером «Ахмата» станет Станислав Черчесов

Руководство грозненского «Ахмата» ведёт переговоры с бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщил генеральный директор ФК Ахмед Айдамиров.

«Мы находимся в процессе общения, вечером ещё встретимся, проговорим оставшиеся моменты. Речь будет идти о многолетнем контракте», — приводит слова гендиректора РИА «Новости».

«Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что контракт будет подписан в ближайшее время. Сам тренер подтвердил звонок из клуба.

«Мне звонили из «Ахмата». Пока это всё», — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, сегодня стало известно о первой тренерской отставке в РПЛ — Александр Сторожук покинул пост главного тренера «Ахмата». Клуб потерпел три поражения в трёх матчах.