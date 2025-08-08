Акрон в гостях сыграл вничью с махачкалинским Динамо в 4-м туре РПЛ

Тольяттинский «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в стартовом матче четвёртого тура Российской Премьер-лиге. Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счётом 1:1.

У хозяев на 42-й минуте отличился Джемал Табидзе, ничью гостям на 83-й минуте принёс точный удар Жилсона Беншимола.

«Акрон» не потерпел ни одного поражения в новом сезоне, набрал шесть очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Динамо» с пятью баллами поднялось на девятую позицию.

В следующем туре «Акрон» 17 августа в Самаре сыграет с «Оренбургом», махачкалинцы 18 августа проведут выездной матч с «Пари НН», встреча пройдёт в Саранске из-за ремонта домашней арены нижегородцев.