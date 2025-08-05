Дегтярёв: Лимит на легионеров в РПЛ изменится со следующего сезона

Лимит на легионеров в футбольной Российской премьер-лиге (РПЛ) будет ужесточён. По словам министра спорта России Михаила Дегтярёва, соответствующий приказ планируется подписать уже в этом году, чтобы клубы могли заранее адаптироваться к новым условиям.

Сейчас в заявке клуба могут находиться до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут быть восемь. Новый лимит предполагает сокращение этих цифр — пять на поле, десять в заявке.

«Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтём. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнём — плавно», — сообщил Дегтярёв в интервью «Коммерсанту».

Глава Минспорта также подчеркнул, что ограничение направлено на поддержку молодых российских футболистов и национальных интересов.