19 августа, 13:28

Украинской футболистке дали жёлтую карточку за русский язык

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Maksymchuk

Футболистка одесского клуба «Систерс» Ирина Майбородина была наказана жёлтой карточкой в матче чемпионата Украины за общение на русском языке во время игры. Об инциденте, произошедшем в игре с «Колосом», стало известно из трансляции состязания.

Футболистке из Одессы дали жёлтую карточку за русский язык. Видео © YouTube / «Политика Страны»

Главный арбитр встречи Анастасия Романюк объяснила свой вердикт тем, что в рамках украинского первенства не используется русский язык.

Матч состоялся 17 августа и завершился победой «Систерс» со счётом 2:1.

Ранее в Киеве подростки надели полицейскую форму и станцевали под русский рэп. В результате их родителей привлекли к ответственности.

