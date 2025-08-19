Украинской футболистке дали жёлтую карточку за русский язык
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Maksymchuk
Футболистка одесского клуба «Систерс» Ирина Майбородина была наказана жёлтой карточкой в матче чемпионата Украины за общение на русском языке во время игры. Об инциденте, произошедшем в игре с «Колосом», стало известно из трансляции состязания.
Главный арбитр встречи Анастасия Романюк объяснила свой вердикт тем, что в рамках украинского первенства не используется русский язык.
Матч состоялся 17 августа и завершился победой «Систерс» со счётом 2:1.
