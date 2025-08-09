В Киеве подростков задержали за русский рэп

В Киеве родителей подростков привлекли к ответственности за то, что их дети станцевали под русский рэп в форме правоохранителей. Об этом сообщает местная полиция.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу, а в отношении их родителей составили административный протокол по статье 184 КУпАП (Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей). Наказанием за такое нарушение является штраф, однако его точный размер не уточняется.