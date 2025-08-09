В Киеве подростков задержали за русский рэп
В Киеве родителей оштрафовали за танец детей под русский рэп в форме полиции
Обложка © Национальная полиция Украины
В Киеве родителей подростков привлекли к ответственности за то, что их дети станцевали под русский рэп в форме правоохранителей. Об этом сообщает местная полиция.
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу, а в отношении их родителей составили административный протокол по статье 184 КУпАП (Ненадлежащее выполнение родительских обязанностей). Наказанием за такое нарушение является штраф, однако его точный размер не уточняется.
Ранее сообщалось, что на Украине предложили законодательно запретить исполнение песен на русском языке. На данный момент законодательство Украины запрещает исключительно исполнение музыкальных композиций российских артистов, но не вводит запретов на использование русского языка в целом. Некоторые города, включая Киев и Тернополь, приняли местные ограничения на распространение культурных продуктов на русском языке, однако эти решения не имеют юридической силы и не предусматривают штрафных мер.