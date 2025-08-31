Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 августа, 21:11

Ростов сыграл вничью с Ахматом в матче РПЛ

Обложка © Telegram / ФК «Ростов» | Футбольный клуб «Ростов»

В Ростове-на-Дону состоялся матч седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом». Матч завершился со счётом 1:1.

За «Ростов» забил Виктор Мелёхин на 73-й минуте. У «Ахмата» отличился Георгий Мелкадзе (45+4 минута), при этом голевую передачу ему отдал голкипер грозненцев Гиорги Шелия. В компенсированное время второго тайма был удалён полузащитник «Ахмата» Мануэль Келиано.

После матча «Ахмат» продлил беспроигрышную серию при Станиславе Черчесове в РПЛ до пяти матчей и теперь занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Ростов» находится на 13-м месте с 5 очками.

В следующем туре, 13 сентября, «Ахмат» сыграет дома с московским «Локомотивом», а «Ростов» днём позже примет ЦСКА.

Ранее сообщалось, что в заключительном матче шестого тура Мир — Российской премьер-лиги футбольная команда «Балтика» одержала победу над «Сочи» со счётом 2:0. Успех в матче обеспечили точные удары Брайана Хиля, реализовавшего пенальти, и Ильи Петрова. Эта победа позволила «Балтике» продлить беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей и занять четвёртое место в турнирной таблице. При этом команда набрала 12 очков. «Сочи» остаётся единственным клубом РПЛ, не одержавшим ни одной победы в текущем сезоне.

Антон Голыбин
  • Новости
  • рпл
  • ФК Ростов
  • ФК Ахмат
  • Футбол
  • Спорт
