Ростов сыграл вничью с Ахматом в матче РПЛ

В Ростове-на-Дону состоялся матч седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором местный «Ростов» сыграл вничью с «Ахматом». Матч завершился со счётом 1:1.

За «Ростов» забил Виктор Мелёхин на 73-й минуте. У «Ахмата» отличился Георгий Мелкадзе (45+4 минута), при этом голевую передачу ему отдал голкипер грозненцев Гиорги Шелия. В компенсированное время второго тайма был удалён полузащитник «Ахмата» Мануэль Келиано.

После матча «Ахмат» продлил беспроигрышную серию при Станиславе Черчесове в РПЛ до пяти матчей и теперь занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков. «Ростов» находится на 13-м месте с 5 очками.

В следующем туре, 13 сентября, «Ахмат» сыграет дома с московским «Локомотивом», а «Ростов» днём позже примет ЦСКА.