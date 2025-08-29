Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 09:46

ЦБ 1 сентября выпустит пять 25-рублёвых монет в честь футбольных клубов России

Монеты серии «Российский спорт». Обложка © Банк России

Монеты серии «Российский спорт». Обложка © Банк России

Центробанк России с 1 сентября введёт в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава, посвящённые отечественным спортивным обществам. Как сообщает регулятор, серия получила название «Российский спорт» и включает пять наименований: «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Номинал каждой монеты составит двадцать пять рублей.

Все монеты выполнены в форме круга диаметром 27 миллиметров. Тираж каждой разновидности ограничен — выпустят по 50 тысяч экземпляров. По окружности лицевой и оборотной сторон проходит выступающий кант, а боковая поверхность выполнена рифлёной.

На аверсе всех монет серии присутствует рельефное изображение герба России. Над ним полукругом расположена надпись «Российская Федерация», обрамлённая с двух сторон сдвоенными ромбами. Справа от герба находится товарный знак монетного двора. В нижней части указан эмитент — Банк России, номинал «25 рублей» и год выпуска — «2025 г.».

Оборотная сторона монеты «Динамо» содержит цветное изображение символики одноимённого всероссийского физкультурно-спортивного общества. Сверху по окружности нанесена рельефная надпись с его названием. Аналогичным образом оформлены монеты, посвящённые ЦСКА и «Локомотиву»: на их реверсе также размещены цветные эмблемы обществ и рельефные наименования.

Монета «Спартак» содержит на обороте цветное изображение символики российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и рельефную надпись в верхней части. Такой же принцип оформления использован для монеты «Трудовые резервы» — на ней присутствует цветная символика и название соответствующего общества.

Данные памятные монеты являются законным платёжным средством на территории РФ. Их обязаны принимать по номинальной стоимости при всех видах платежей без каких-либо ограничений.

Банк России выпускает памятную монету в честь героической Саур-Могилы
Банк России выпускает памятную монету в честь героической Саур-Могилы

Ранее ЦБ ввёл памятную монету в честь маршала СССР Леонида Говорова. Выпуск приурочен к серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • ФК Спартак
  • ФК Динамо Москва
  • ФК Локомотив
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar