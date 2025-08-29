ЦБ 1 сентября выпустит пять 25-рублёвых монет в честь футбольных клубов России

Центробанк России с 1 сентября введёт в обращение памятные монеты из медно-никелевого сплава, посвящённые отечественным спортивным обществам. Как сообщает регулятор, серия получила название «Российский спорт» и включает пять наименований: «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Номинал каждой монеты составит двадцать пять рублей.

Все монеты выполнены в форме круга диаметром 27 миллиметров. Тираж каждой разновидности ограничен — выпустят по 50 тысяч экземпляров. По окружности лицевой и оборотной сторон проходит выступающий кант, а боковая поверхность выполнена рифлёной.

На аверсе всех монет серии присутствует рельефное изображение герба России. Над ним полукругом расположена надпись «Российская Федерация», обрамлённая с двух сторон сдвоенными ромбами. Справа от герба находится товарный знак монетного двора. В нижней части указан эмитент — Банк России, номинал «25 рублей» и год выпуска — «2025 г.».

Оборотная сторона монеты «Динамо» содержит цветное изображение символики одноимённого всероссийского физкультурно-спортивного общества. Сверху по окружности нанесена рельефная надпись с его названием. Аналогичным образом оформлены монеты, посвящённые ЦСКА и «Локомотиву»: на их реверсе также размещены цветные эмблемы обществ и рельефные наименования.

Монета «Спартак» содержит на обороте цветное изображение символики российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и рельефную надпись в верхней части. Такой же принцип оформления использован для монеты «Трудовые резервы» — на ней присутствует цветная символика и название соответствующего общества.

Данные памятные монеты являются законным платёжным средством на территории РФ. Их обязаны принимать по номинальной стоимости при всех видах платежей без каких-либо ограничений.