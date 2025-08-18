Банк России выпускает памятную монету в честь героической Саур-Могилы

Центробанк РФ представил новую памятную монету номиналом 50 рублей, посвящённую легендарному мемориальному комплексу «Саур-Могила» в ДНР. Тираж составит 1 миллион экземпляров.

Как отмечают в регуляторе, выпуск приурочен к сохранению исторической памяти о подвиге советских воинов. Стратегическая высота «Саур-Могила» стала местом ожесточённых сражений в августе 1943 года, когда Красная Армия ценой огромных потерь освободила курган от немецко-фашистских захватчиков.

«Саур-Могила — это курган в Донецкой Народной Республике высотой 277,9 метра, который имел важное стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны. Курган был освобождён от немецких захватчиков в августе 1943 года после длительных кровопролитных боёв», — подчеркнули в Банке России.

Монета отчеканена из недрагоценных металлов и поступит в обращение в ближайшее время. Монета имеет форму круга диаметром 28,0 мм, а также имеет комбинированную форму.