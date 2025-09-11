Дегтярёв: Минспорт отказался от введения потолка зарплат в РПЛ

Минспорта РФ не планирует ограничивать зарплаты футболистов в Российской премьер-лиге. Решение вопроса о финансовых регуляциях передано в компетенцию клубов и Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил глава ведомства Михаил Дегтярёв.

«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду», — пояснил Дегтярев.