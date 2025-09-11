Мессенджер MAX
11 сентября, 09:38

Дегтярёв: Минспорт отказался от введения потолка зарплат в РПЛ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDREY-SHA74

Минспорта РФ не планирует ограничивать зарплаты футболистов в Российской премьер-лиге. Решение вопроса о финансовых регуляциях передано в компетенцию клубов и Российского футбольного союза (РФС). Об этом заявил глава ведомства Михаил Дегтярёв.

«Я не собираюсь вводить потолок зарплат, клубы могут договориться, пожалуйста, если договорятся, то препятствовать не буду», — пояснил Дегтярев.

Министр подчеркнул, что Минспорт сохраняет регулирование только по лимиту на легионеров, поддерживая при этом инициативы клубов относительно возможного налога на иностранных игроков.

В Госдуме отреагировали на возможное введение потолка зарплат в футболе
А ранее министр спорта РФ заявил, что новый лимит на легионеров в РПЛ начнёт действовать с сезона 2028/29. Он напомнил, что ранее предлагал ограничить число иностранцев в РПЛ пятью на поле при десяти в клубной заявке; по действующему регламенту в заявке допускаются до 13 легионеров, одновременно на поле — не более восьми.

Мария Любицкая
