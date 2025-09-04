Дегтярёв: Новый лимит на легионеров в РПЛ начнёт действовать с сезона 2028/29

Новый лимит на легионеров в РПЛ — по десять в заявке и пять на поле — предварительно, начнёт действовать с 2028 года. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

«Апеллировать к иностранному опыту не надо, это все разговоры, так сказать, ради разговоров. Во многих странах мира действует достаточно жёсткий лимит. В Испании в заявке клуба на сезон должно быть не более пяти игроков из стран – не членов Евросоюза, из которых не более трёх в заявке на матч», — сказал Дегтярёв.

Министр напомнил, что ранее предлагал ограничить число иностранцев в РПЛ пятью на поле при десяти в клубной заявке; по действующему регламенту в заявке допускаются до 13 легионеров, одновременно на поле — не более восьми. Он добавил, что 9 сентября на встрече с клубами объявят год вступления в силу нового лимита, предварительно — 2028.