«Это глупости»: Аршавин озвучил последствия ужесточения лимита на легионеров

Ужесточение лимита на легионеров в РПЛ спровоцирует искусственный рост зарплат у среднестатистических и слабых российских футболистов. Такое мнение высказал в беседе с РИА «Новости» экс-нападающий сборной РФ Андрей Аршавин.

«На мой взгляд, жёсткий лимит — это глупости. Он приведёт только к росту зарплат, спровоцированному искусственно созданным дефицитом талантливых игроков на рынке. Средние и слабые российские футболисты будут получать больше денег, вот и всё. Это ни к чему не приведёт», — заявил Аршавин.

По его словам, проблема развития талантов заключается не в количестве иностранцев, а в качестве подготовки молодёжи в клубных академиях. Аршавин уверен, что талантливому российскому игроку никакой легионер не помешает пробиться в основной состав, поскольку тренер всегда будет ставить на сильнейших. Поэтому все ресурсы необходимо направить на совершенствование работы с молодёжью.

Экс-футболист «Зенита» напомнил, что в период побед команды в еврокубках её костяк составляли россияне. Он привёл в пример финал Кубка УЕФА, где на поле выходили семь отечественных игроков, многие из которых вскоре стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы, несмотря на действовавший в тот период мягкий лимит на легионеров.