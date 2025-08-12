В Госдуме отреагировали на возможное введение потолка зарплат в футболе
Депутат Журова: Футболисты должны получать бонусы за яркую игру и важные голы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dziurek
Зарплаты футболистов следует снизить, а компенсировать убыток надо бонусами за яркие моменты, важные голы и высокие достижения в футболе. Об этом «Чемпионату» сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Общество негодует, когда видит высокие зарплаты футболистов и при этом не видит того футбола, который хочется видеть», — отметила спортсменка.
Она предложила выплачивать футболистам надбавку за качественную игру, красивые голы и достижения. Журова подчеркнула, что представители других видов спорта получают призовые, но их базовые оклады значительно уступают футбольным — разница измеряется не десятками, а сотнями раз. При этом спортсмены вкладывают заработанные средства не в развлечения, а в экипировку, питание и тренировки.
«РФС и клубы сами примут решение, готовы ли они к этим шагам, потому что стимулирующие факторы всегда заставляют пошевелиться. Возможно, наши футболисты будут играть ещё интереснее», — заключила депутат.
Ранее в России предложили перестать выплачивать футболистам такие огромные зарплаты. По словам футбольных функционеров, сумма с шестью нулями в зарплатном чеке игрока какого-нибудь московского ФК выглядит странно на фоне продолжающихся боевых действий.