В Госдуме отреагировали на возможное введение потолка зарплат в футболе

Зарплаты футболистов следует снизить, а компенсировать убыток надо бонусами за яркие моменты, важные голы и высокие достижения в футболе. Об этом «Чемпионату» сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Общество негодует, когда видит высокие зарплаты футболистов и при этом не видит того футбола, который хочется видеть», — отметила спортсменка.

Она предложила выплачивать футболистам надбавку за качественную игру, красивые голы и достижения. Журова подчеркнула, что представители других видов спорта получают призовые, но их базовые оклады значительно уступают футбольным — разница измеряется не десятками, а сотнями раз. При этом спортсмены вкладывают заработанные средства не в развлечения, а в экипировку, питание и тренировки.

«РФС и клубы сами примут решение, готовы ли они к этим шагам, потому что стимулирующие факторы всегда заставляют пошевелиться. Возможно, наши футболисты будут играть ещё интереснее», — заключила депутат.