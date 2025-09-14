Балтика удержала домашнюю ничью с Зенитом и сохранила второе место в таблице РПЛ
Момент из матча «Балтики» и «Зенита». Обложка © Telegram / ФК «Балтика»
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счётом 0:0.
Петербуржцы набрали 13 очков и занимают в турнирной таблице шестое место, «Балтика» с 16 очками расположилась на второй строчке. Стоит отметить, что вернувшийся в Премьер-лигу калининградский клуб пока не знает поражений в сезоне.
Следующие матчи в чемпионате команды проведут 21 сентября. «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Балтика» примет дома «Ростов». Кроме того, обе команды на следующей неделе выступят в Кубке России — калининградцы встретятся с ЦСКА в Москве, а петербуржцы примут грозненский «Ахмат» на своём поле.
Ранее сообщалось, что в матче 8-го тура РПЛ московские «Динамо» и «Спартак» сыграли со счётом 2:2. Встреча на стадионе имени Льва Яшина ознаменовалась дублями с обеих сторон: за «Спартак» дважды отличился Ливай Гарсия, а за «Динамо» все голы забил Бителло в первом тайме. Особого внимания заслуживает возвращение на поле после полугодового перерыва нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который восстановился после разрыва крестообразных связок (вышел на замену на 79-й минуте).