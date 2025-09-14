Балтика удержала домашнюю ничью с Зенитом и сохранила второе место в таблице РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с калининградской «Балтикой» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Калининграде и завершилась со счётом 0:0.

Петербуржцы набрали 13 очков и занимают в турнирной таблице шестое место, «Балтика» с 16 очками расположилась на второй строчке. Стоит отметить, что вернувшийся в Премьер-лигу калининградский клуб пока не знает поражений в сезоне.

Следующие матчи в чемпионате команды проведут 21 сентября. «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Балтика» примет дома «Ростов». Кроме того, обе команды на следующей неделе выступят в Кубке России — калининградцы встретятся с ЦСКА в Москве, а петербуржцы примут грозненский «Ахмат» на своём поле.