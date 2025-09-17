Владимир Путин
16 сентября, 22:56

Реал Мадрид одержал победу над Марселем в Лиге чемпионов со счётом 2:1

Обложка © Real Madrid / Antonio Villalba, David S. Bustamante y María Jiménez

В Мадриде прошёл первый матч основного этапа Лиги чемпионов, где «Реал Мадрид» на своём стадионе одержал победу над французским «Марселем» со счётом 2:1.

Два мяча забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 29-й и 81-й минутах. Гости открыли счёт благодаря голу Тимоти Веа на 22-й минуте. Защитника «Реала» Трента Александер-Арнольда на поле заменил Дани Карвахаль. На 72-й минуте Карвахаль был удалён с поля, что усложнило задачу команды.

В следующем туре 30 сентября «Реал» сыграет в Казахстане с «Кайратом», а «Марсель» примет нидерландский «Аякс».

ФНС заблокировала счета футболиста Зенита Александра Соболева

А ранее футбольный клуб ЦСКА прервал серию из 21 матча без поражений в Российской Премьер-лиге, уступив в восьмом туре «Ростову» со счётом 0:1. Единственный гол в матче на 25-й минуте забил экс-армеец Константин Кучаев. Перед самым перерывом защитник гостей Милан Гайич получил прямую красную карточку, оставив команду в меньшинстве.

