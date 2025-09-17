Реал Мадрид одержал победу над Марселем в Лиге чемпионов со счётом 2:1

В Мадриде прошёл первый матч основного этапа Лиги чемпионов, где «Реал Мадрид» на своём стадионе одержал победу над французским «Марселем» со счётом 2:1.

Два мяча забил Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 29-й и 81-й минутах. Гости открыли счёт благодаря голу Тимоти Веа на 22-й минуте. Защитника «Реала» Трента Александер-Арнольда на поле заменил Дани Карвахаль. На 72-й минуте Карвахаль был удалён с поля, что усложнило задачу команды.

В следующем туре 30 сентября «Реал» сыграет в Казахстане с «Кайратом», а «Марсель» примет нидерландский «Аякс».