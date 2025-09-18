ПСЖ обыграл Аталанту со счётом 4:0 в матче Лиги чемпионов

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» одержал победу над итальянской «Аталантой». Игра прошла на домашнем стадионе парижан «Парк де Пренс» и закончилась со счётом 4:0.

На третьей минуте после стартового свистка счёт открыл капитан ПСЖ Маркиньос. Также голами отметились Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш и Гонсалу Рамуш, установивший окончательный счёт в добавленное время. Брэдли Барколя не реализовал пенальти в конце первого тайма.

ПСЖ является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда впервые выиграла первенство, одержав победу над итальянским «Интером» в финале со счётом 5:0. В составе триумфаторов находится российский вратарь Матвей Сафонов, который в матче против «Аталанты» остался в запасе.

Во втором туре группового этапа ПСЖ отправится в гости к испанской «Барселоне», а «Аталанта» примет на своём поле бельгийский «Брюгге». Матчи состоятся 1 и 3 октября соответственно.