Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 00:51

Бавария обыграла Челси со счётом 3:1 в первом туре Лиги чемпионов

Обложка © FC Bayern

Обложка © FC Bayern

Футболисты мюнхенской «Баварии» стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов с домашней победы над лондонским «Челси» — 3:1. Матч состоялся на «Альянц Арене».

Счёт открылся после автогола защитника гостей Трево Чалобы на 20-й минуте. Спустя шесть минут Гарри Кейн реализовал пенальти, увеличив преимущество хозяев. Почти сразу Коул Палмер сократил разрыв, но во втором тайме Кейн оформил дубль, окончательно закрепив успех мюнхенцев.

В следующем туре команда Томаса Тухеля встретится в гостях с кипрским «Пафосом», а «Челси» проведёт домашний матч против лиссабонской «Бенфики». Игры назначены на 30 сентября.

Первый гол Тюкавина после травмы принёс победу Динамо в матче против Сочи
Первый гол Тюкавина после травмы принёс победу Динамо в матче против Сочи

Ранее азербайджанский «Карабах» одержал победу над португальским клубом «Бенфика» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и закончилась со счётом 3:2. Эта победа стала первой для «Карабаха» в групповом этапе Лиги чемпионов после прохождения квалификации.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФК Челси
  • ФК Бавария
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar