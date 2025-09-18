Бавария обыграла Челси со счётом 3:1 в первом туре Лиги чемпионов

Футболисты мюнхенской «Баварии» стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов с домашней победы над лондонским «Челси» — 3:1. Матч состоялся на «Альянц Арене».

Счёт открылся после автогола защитника гостей Трево Чалобы на 20-й минуте. Спустя шесть минут Гарри Кейн реализовал пенальти, увеличив преимущество хозяев. Почти сразу Коул Палмер сократил разрыв, но во втором тайме Кейн оформил дубль, окончательно закрепив успех мюнхенцев.

В следующем туре команда Томаса Тухеля встретится в гостях с кипрским «Пафосом», а «Челси» проведёт домашний матч против лиссабонской «Бенфики». Игры назначены на 30 сентября.