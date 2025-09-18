Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 00:07

Первый гол Тюкавина после травмы принёс победу Динамо в матче против Сочи

Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Обложка © Telegram / ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» одержало победу над футбольным клубом «Сочи» со счётом 4:0 в матче четвёртого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе «Динамо» голами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин. Особенно значимым стал гол Тюкавина, который впервые с марта вышел в стартовом составе команды после восстановления от травмы крестообразной связки. «Динамо» занимает второе место в группе B с семью очками, у «Сочи» два очка и четвёртая позиция. В лидерах — «Краснодар» с девятью очками.

В следующем туре «Динамо» встретится с «Краснодаром» 30 сентября, а «Сочи» 1 октября сыграет с «Крыльями Советов».

Станковича пригласили на заседание КДК после удаления на игре с Динамо
Станковича пригласили на заседание КДК после удаления на игре с Динамо

Ранее, в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги, московские «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «красно-белых» дублем отметился Ливай Гарсия, а за «бело-голубых» дубль оформил Бителло. В матче после травмы также появился Константин Тюкавин. Игра запомнилась удалением главного тренера «Спартака» Деяна Станковича за нецензурные выражения в адрес арбитра.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • ФК Сочи
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar