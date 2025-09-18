Первый гол Тюкавина после травмы принёс победу Динамо в матче против Сочи

Московское «Динамо» одержало победу над футбольным клубом «Сочи» со счётом 4:0 в матче четвёртого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе «Динамо» голами отметились Эль-Мехди Маухуб, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричаль и Константин Тюкавин. Особенно значимым стал гол Тюкавина, который впервые с марта вышел в стартовом составе команды после восстановления от травмы крестообразной связки. «Динамо» занимает второе место в группе B с семью очками, у «Сочи» два очка и четвёртая позиция. В лидерах — «Краснодар» с девятью очками.

В следующем туре «Динамо» встретится с «Краснодаром» 30 сентября, а «Сочи» 1 октября сыграет с «Крыльями Советов».