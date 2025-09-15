Станковича пригласили на заседание КДК после удаления на игре с Динамо

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС для разбора инцидентов, произошедших в московском дерби с «Динамо». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также по матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим удаление Станковича за использование нецензурных выражений в адрес арбитра. Рассмотрим удаление тренера «Спартака» Бривио за выход на поле в конфронтационной манере. Станкович и Бривио приглашены на заседание», — заявил Григорьянц в интервью «Чемпионату».