15 сентября, 12:57

Станковича пригласили на заседание КДК после удаления на игре с Динамо

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС для разбора инцидентов, произошедших в московском дерби с «Динамо». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Также по матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим удаление Станковича за использование нецензурных выражений в адрес арбитра. Рассмотрим удаление тренера «Спартака» Бривио за выход на поле в конфронтационной манере. Станкович и Бривио приглашены на заседание», — заявил Григорьянц в интервью «Чемпионату».

Напомним, московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 2:2 в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удален с поля судьей Егором Егоровым в ходе матча. В протоколе встречи в качестве причины указано, что тренер допустил нецензурные высказывания в адрес главного арбитра.

