17 сентября, 21:07

ФК «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Зенит обыграл Ахмат со счётом 2:1

Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счётом 2:1 в домашнем матче четвёртого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России по футболу. Игра проходила на «Газпром-Арене». В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (43-я и 59-я минуты). У «Ахмата» гол забил Надер Гандри (73-я минута).

В компенсированное время Гандри получил красную карточку и был удалён с поля. После просмотра видеоповтора арбитр отменил удаление, и Гандри продолжил матч. «Зенит» обеспечил себе выход в плей-офф «пути РПЛ», набрав 12 очков. Команда уже не опустится ниже первого места в группе A. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Рубином», а «Ахмат» примет «Оренбург». Оба матча запланированы на 30 сентября.

«Часть антироссийской кампании»: Журова прокомментировала оскорбления Ракицкого в адрес «Зенита»

Ранее сообщалось, что счета нападающего «Зенита» Александра Соболева были заблокированы Федеральной налоговой службой. Блокировка произошла из-за несвоевременной подачи отчётности по его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. ИП Соболев зарегистрировал в июле прошлого года в Барнауле для операций с недвижимым имуществом. По данным СМИ, у футболиста отсутствуют налоговые задолженности, блокировка произошла из-за нарушения сроков.

