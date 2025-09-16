«Часть антироссийской кампании»: Журова прокомментировала оскорбления Ракицкого в адрес «Зенита»

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала оскорбительные высказывания украинского футболиста Ярослава Ракицкого в адрес петербургского «Зенита» элементом информационной пропаганды. Такое мнение олимпийская чемпионка по конькобежному спорту высказала в интервью изданию Sport24.

«Это просто часть информационной пропаганды, которая показывает, что россиян любить не за что. Будто даже в «Зените», когда ему платили огромные деньги, всё равно уничижительно к нему относились. Не думаю, что ему плохо жилось в России, что его тут обижали», — заявила Журова.

Парламентарий предположила, что футболист мог быть вынужден участвовать в антироссийской пропаганде под давлением обстоятельств, возможно, из-за угроз в адрес его семьи или родственников, участвующих в боевых действиях.

Журова выразила сомнение, что Ракицкий действительно категорично настроен против России и периоду, когда он играл в «Зените», отметив, что в команде давно бы заметили его негативное отношение. Она также добавила, что после завершения конфликта футболисту придётся нести ответственность за свои слова перед бывшими партнёрами по полю.

Напомним, что Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год, став за этот период четырёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка России. Украинский защитник провёл 108 матчей за петербургский клуб, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.