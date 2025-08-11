Встреча Путина и Трампа
11 августа, 12:55

СБУ объявила в розыск депутата Госдумы и олимпийскую чемпионку Светлану Журову

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Служба безопасности Украины (СБУ) разыскивает депутата Госдумы Светлану Журову. Соответствующая информация содержится в базе данных ведомства.

Согласно опубликованным сведениям, решение о розыске Журовой было принято в мае 2022 года. Ей вменяют «посягательство на территориальную целостность Украины». Кроме того, с 2017 года фамилия депутата фигурирует на скандальном украинском сайте «Миротворец».

Ранее Журова, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх 2006 года в Турине в конькобежном спорте, заявила, что Украина является основным противником российского спорта.

«Давно привык»: Вассерман отреагировал на своё появление в базе розыска СБУ

Украинские власти нередко выдвигают заочные обвинения в адрес российских политиков, военных, деятелей культуры и общественных фигур. Однако это ни к чему не приводит. Параллельно Владимир Зеленский подписывает указы о введении санкций против российских граждан и компаний, а также иностранцев, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Россией.

Никита Никонов
