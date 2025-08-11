Согласно опубликованным сведениям, решение о розыске Журовой было принято в мае 2022 года. Ей вменяют «посягательство на территориальную целостность Украины». Кроме того, с 2017 года фамилия депутата фигурирует на скандальном украинском сайте «Миротворец».

Украинские власти нередко выдвигают заочные обвинения в адрес российских политиков, военных, деятелей культуры и общественных фигур. Однако это ни к чему не приводит. Параллельно Владимир Зеленский подписывает указы о введении санкций против российских граждан и компаний, а также иностранцев, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Россией.