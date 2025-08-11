Встреча Путина и Трампа
11 августа, 11:16

«Всем пишут жалобы»: Журова назвала главного врага российского спорта

Депутат Госдумы Журова: Украина — главный враг российского спорта

Светлана Журова. Обложка © РИА Новости / Мария Девахина

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала Украину главным противником российского спорта. Об этом она заявила в интервью изданию «ВсёПроСпорт».

«Главный враг российского спорта – это Украина. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов», — заявила Журова.

Спортсменка выразила убеждение, что действия украинской стороны финансируются западными странами в рамках гибридной войны. По её словам, украинских атлетов сознательно используют как политический инструмент для давления на Россию.

Вторым «врагом» российского спорта Журова назвала чешского экс-вратаря клубов НХЛ Доминика Гашека. Мол, спортсмен. По словам депутата Госдумы, Гашек регулярно выступает с критикой в адрес России по заказу западных сил.

«Если допускать, то с флагом»: Журова неожиданно поддержала немецкого спортсмена
Как ранее сообщалось, Международный союз конькобежцев (ISU) зафиксировал финансовые потери в размере 8,5 миллиона швейцарских франков. В организации объясняют эти убытки отстранением российских фигуристов и общими санкциями против спортсменов из РФ и Беларуси, которые негативно отразились на её бюджете. Отмечается также, что доходы от коммерческой деятельности продолжают снижаться из-за неучастия российских спортсменов.

Алиса Хуссаин
