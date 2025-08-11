Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала Украину главным противником российского спорта. Об этом она заявила в интервью изданию «ВсёПроСпорт».

«Главный враг российского спорта – это Украина. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов», — заявила Журова.

Спортсменка выразила убеждение, что действия украинской стороны финансируются западными странами в рамках гибридной войны. По её словам, украинских атлетов сознательно используют как политический инструмент для давления на Россию.

Вторым «врагом» российского спорта Журова назвала чешского экс-вратаря клубов НХЛ Доминика Гашека. Мол, спортсмен. По словам депутата Госдумы, Гашек регулярно выступает с критикой в адрес России по заказу западных сил.