«Всем пишут жалобы»: Журова назвала главного врага российского спорта
Депутат Госдумы Журова: Украина — главный враг российского спорта
Светлана Журова. Обложка © РИА Новости / Мария Девахина
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала Украину главным противником российского спорта. Об этом она заявила в интервью изданию «ВсёПроСпорт».
«Главный враг российского спорта – это Украина. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов», — заявила Журова.
Спортсменка выразила убеждение, что действия украинской стороны финансируются западными странами в рамках гибридной войны. По её словам, украинских атлетов сознательно используют как политический инструмент для давления на Россию.
Вторым «врагом» российского спорта Журова назвала чешского экс-вратаря клубов НХЛ Доминика Гашека. Мол, спортсмен. По словам депутата Госдумы, Гашек регулярно выступает с критикой в адрес России по заказу западных сил.
Как ранее сообщалось, Международный союз конькобежцев (ISU) зафиксировал финансовые потери в размере 8,5 миллиона швейцарских франков. В организации объясняют эти убытки отстранением российских фигуристов и общими санкциями против спортсменов из РФ и Беларуси, которые негативно отразились на её бюджете. Отмечается также, что доходы от коммерческой деятельности продолжают снижаться из-за неучастия российских спортсменов.