Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление немецкого пловца Йоши Зальхова о допуске российских атлетов на международные соревнования. Её слова приводит РИА «Новости».

«Если допускаете на соревнования, то допускайте с флагом и гимном. Иначе это выглядит странно, потому что болельщики со всего мира все равно все знают и понимают», — сказала Журова, отвечая на критику Зальхова.

Немецкий спортсмен в интервью Sport1.de выразил недоумение решением допустить россиян на чемпионат мира по водным видам спорта под нейтральным флагом. По его мнению, такой подход не решает проблему, поскольку национальная принадлежность атлетов очевидна. Зальхов считает, что спортсменов либо следует допускать на полных правах, либо не допускать вообще.

Журова отметила, что хотя немецкий пловец выступал скорее за полное исключение российских участников, его аргументы о бессмысленности нейтрального статуса справедливы. Депутат подчеркнула, что российская сторона продолжит добиваться возвращения полноценного участия в международных соревнованиях.