11 августа, 09:50

«Давно привык»: Вассерман отреагировал на своё появление в базе розыска СБУ

Анатолий Вассерман счёл анекдотом объявление его в розыск на Украине

Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал информацию об объявлении его в розыск на Украине несерьёзной. Об он заявил телеканалу «Звезда».

«Ну как можно относиться к действиям людей, пытающихся сделать вид, что от них что-то зависит? Как к анекдоту. Кроме того, я к этому давно привык», — сказал он.

По словам парламентария, ещё 10 лет назад украинские силовики возбудили против него уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Как отметил Вассерман, в Киеве сторонников единства русских земель ошибочно называют сепаратистами, и к этим обвинениям он также отнёсся с иронией.

Он добавил, что подобные преследования со стороны Украины будут продолжаться, пока этот режим не прекратит существование. Вассерман подчеркнул, что с 2014 года украинские власти доказали свою враждебность по отношению к русскоязычному населению на территориях от Львова до Харькова.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы Анатолий Вассерман был объявлен в розыск на Украине с 2022 года. Недавно он заявил, что обозначенные Россией цели спецоперации не совместимы с продолжением существования украинского государства. Депутат заявил о необходимости «полностью устранить данную проблему», подчеркнув, что завершение противостояния зависит только от действий России.

Александра Мышляева
