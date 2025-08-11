Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал информацию об объявлении его в розыск на Украине несерьёзной. Об он заявил телеканалу «Звезда».

«Ну как можно относиться к действиям людей, пытающихся сделать вид, что от них что-то зависит? Как к анекдоту. Кроме того, я к этому давно привык», — сказал он.

По словам парламентария, ещё 10 лет назад украинские силовики возбудили против него уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Как отметил Вассерман, в Киеве сторонников единства русских земель ошибочно называют сепаратистами, и к этим обвинениям он также отнёсся с иронией.