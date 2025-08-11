«Давно привык»: Вассерман отреагировал на своё появление в базе розыска СБУ
Член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман назвал информацию об объявлении его в розыск на Украине несерьёзной. Об он заявил телеканалу «Звезда».
«Ну как можно относиться к действиям людей, пытающихся сделать вид, что от них что-то зависит? Как к анекдоту. Кроме того, я к этому давно привык», — сказал он.
По словам парламентария, ещё 10 лет назад украинские силовики возбудили против него уголовное дело по обвинению в сепаратизме. Как отметил Вассерман, в Киеве сторонников единства русских земель ошибочно называют сепаратистами, и к этим обвинениям он также отнёсся с иронией.
Он добавил, что подобные преследования со стороны Украины будут продолжаться, пока этот режим не прекратит существование. Вассерман подчеркнул, что с 2014 года украинские власти доказали свою враждебность по отношению к русскоязычному населению на территориях от Львова до Харькова.
Ранее стало известно, что депутат Государственной думы Анатолий Вассерман был объявлен в розыск на Украине с 2022 года. Недавно он заявил, что обозначенные Россией цели спецоперации не совместимы с продолжением существования украинского государства. Депутат заявил о необходимости «полностью устранить данную проблему», подчеркнув, что завершение противостояния зависит только от действий России.