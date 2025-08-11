Анатолий Вассерман находится в розыске на Украине с 2022 года

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине с 2022 года. Это следует из данных украинских органов власти.

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе, получил диплом инженера-теплофизика. В период с 1974 по 1995 год работал программистом. В 1994 году принял участие в парламентских выборах на Украине, однако не набрал достаточного количества голосов. Вассерман получил гражданство Российской Федерации в 2017 году. На Украине в отношении него было заведено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.