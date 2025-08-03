Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину
Анатолий Вассерман. Обложка © Life.ru
Президент США Дональд Трамп находится под давлением американских элит, которые вынуждают его активно действовать на тех направлениях, в которых сам политик мало заинтересован. В частности, ему совершенно не хочется портить отношения с Россией, уверен депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Тем не менее, по его словам, не хозяину Белого дома решать, когда закончится СВО на Украине.
«Поскольку заявленные цели СВО в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», — цитирует парламентария сайт MK.ru.
Эрудит также подчеркнул, что срок окончания СВО зависит исключительно от России. Определить точное время завершения спецоперации сейчас невозможно, однако запаса прочности у НАТО может хватить ещё ни на один год. Хотя они вряд ли собираются тратить все свои ресурсы на Украину, полагает Вассерман.
Напомним, 14 июля Дональд Трамп выдвинул России 50-дневный ультиматум для «мирного урегулирования» на Украине, который 29 июля был сокращён до 10 дней. В качестве рычага давления президент США предложил ввести 100-процентные пошлины на закупки российской нефти и урана. Со своей стороны Владимир Путин сдержанно ответил на ультиматум Трампа.