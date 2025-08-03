Вассерман призвал полностью ликвидировать Украину

Президент США Дональд Трамп находится под давлением американских элит, которые вынуждают его активно действовать на тех направлениях, в которых сам политик мало заинтересован. В частности, ему совершенно не хочется портить отношения с Россией, уверен депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Тем не менее, по его словам, не хозяину Белого дома решать, когда закончится СВО на Украине.

«Поскольку заявленные цели СВО в принципе не совместимы с сохранением существования террористической организации под названием Украина, совершенно ясно, что мы должны её ликвидировать полностью», — цитирует парламентария сайт MK.ru.