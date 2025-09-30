Интервидение
«Бросок мощный»: Американский хоккеист «Трактора» оценил спортивные навыки Лукашенко

Хоккеист Джордан Гросс высоко оценил спортивные навыки Александра Лукашенко

Александр Лукашенко. Обложка © ТАСС / VCG/Visual China Group

Защитник ХК «Трактор» Джордан Гросс поделился впечатлениями от совместной тренировки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время своего выступления за минское «Динамо». Американский хоккеист отметил, что визит главы государства запомнился не только возможностью личного рукопожатия, но и вдохновляющей речью, которую политик произнёс перед командой.

Гросс также отметил, что Лукашенко продемонстрировал уверенные спортивные навыки, что свидетельствует о его многолетнем увлечении хоккеем. По его словам, белорусский лидер выглядел на льду естественно и профессионально, он подтвердил свою репутацию настоящего фаната хоккея.

«Да, он неплохо смотрелся на льду, было видно, что у него хороший опыт. Ну и бросок у него мощный!» — подчеркнул спортсмен в интервью «Чемпионату».

А ранее Life.ru рассказывал, что ЦСКА в седьмой раз завоевал Кубок мэра Москвы по хоккею и догнал минское «Динамо». Встреча команд закончилась со счётом 3:2.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

