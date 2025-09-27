«Никак не отпускает»: Лукашенко рассказал о навязчивом сне

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Могилевскую область, посетив ЗАО «АСБ-Агро Городец». Это место имеет для него глубоко личное значение, ведь именно здесь он руководил в 1980-х годах. Глава государства поделился с коллективом, что его приезд вызван настойчивыми сновидениями о «Городце».

«Снится, что я опять работаю в «Городце». А потом во сне думаю: почему я у кого-то что-то прошу, я же президент. «Городец» этот не отпускает. Думаю, ну надо заехать», — поделился Лукашенко.

Он объяснил свой поздний приезд тем, что заехал на предприятие по пути из Москвы. Белорусский лидер добавил, что надеется, что этот визит поможет ему избавиться от навязчивых мыслей о «Городце».

Ранее Лукашенко сообщил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным были достигнуты принципиальные договорённости по поставкам российского газа на пятилетний срок. Стороны уже согласовали вопросы по нефти и газу, и остаётся лишь «дошлифовать» детали соглашения. Он подчеркнул, что ключевым моментом стала договорённость о поставках газа именно на пятилетний период, а не на один год.