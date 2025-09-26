Лукашенко узнал от Путина о хорошем предложении для Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского прекратить агрессивную риторику, сославшись на наличие конкретного плана по прекращению боевых действий. Об этом лидер заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой. Что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу [Зеленскому] надо успокоиться», — поделился Лукашенко. По его словам, на столе лежит очень хорошее предложение по урегулированию ситуации на Украине, с которым во время встречи на Аляске был ознакомлен Дональд Трамп, чтобы обсудить его в Вашингтоне.

Белорусский лидер выразил мнение, что отказ Киева от этого плана приведёт к катастрофическим последствиям. Он добавил, что Украине следовало остановиться ещё в 2022 году, и тогда бы она сохранила контроль над восточными территориями.