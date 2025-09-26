Интервидение
26 сентября, 09:12

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле с дружеских объятий

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Life.ru публикует первые кадры встречи двух лидеров. Повестка беседы не раскрывалась. Однако белорусский лидер говорил, что на обсуждении будет подниматься большой круг вопросов.

Путин и Лукашенко. Фото © Life.ru

Путин тепло поприветствовал Лукашенко. Сначала политики подали друг другу руки, после чего обнялись. Президенты встретились, в том числе в рамках проходящего Глобального атомного форума (World Atomic Week).

Лукашенко назвал инициативу Путина по ДСНВ блестящей

Напомним, Лукашенко прилетел в Москву на Глобальный атомный форум (World Atomic Week). Сегодня у него проходит встреча с российским лидером Владимиром Путиным. До этого Лукашенко рассказал, что планирует передать главе России сообщения от администрации президента США. Он отметил, что у него накопилось множество вопросов для обсуждения на личной встрече с Путиным.

