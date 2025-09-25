Интервидение
25 сентября, 19:52

Лукашенко пообещал передать Путину весточки от американцев

Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует передать российскому коллеге Владимиру Путину сообщения от администрации президента США. Он отметил, что у него накопилось множество вопросов для обсуждения на личной встрече с Путиным.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших общих вопросов. Там мы обсудим некоторые предложения»,передаёт БелТА слова Лукашенко журналистам на Глобальном атомном форуме (World Atomic Week) в Москве.

На уточняющий вопрос, от кого именно белорусский президент собирается передать «весточки», он ответил, что от «американцев».

Также во время форума Лукашенко сообщил, что в Белоруссии может появиться вторая атомная электростанция. Он добавил, что соответствующее решение они обсудят с Путиным 26 сентября.

