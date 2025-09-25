Интервидение
25 сентября, 18:56

Ушаков: Трамп резкими заявлениями может подыгрывать лидерам других стран

Юрий Ушаков. Обложка © Telegram / МИД России

Юрий Ушаков. Обложка © Telegram / МИД России

Жёсткие комментарии президента США Дональда Трампа о России могут быть продиктованы тактикой «подыгрывания» его собеседникам во время международных встреч. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью для ВГТРК.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Не постоянно, на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал»,сказал он.

Трамп заявил, что России пора завершить конфликт на Украине
Трамп заявил, что России пора завершить конфликт на Украине

Напомним, Трамп в свойственной ему резкой манере вновь изменил позицию по украинскому конфликту. Он заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу, назвав при этом Россию «бумажным тигром». В Кремле отреагировали на выпад стойко, напомнив, что Россию называют медведем и этот зверь — настоящий.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

