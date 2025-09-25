Ушаков: Трамп резкими заявлениями может подыгрывать лидерам других стран

Жёсткие комментарии президента США Дональда Трампа о России могут быть продиктованы тактикой «подыгрывания» его собеседникам во время международных встреч. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью для ВГТРК.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Не постоянно, на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — сказал он.