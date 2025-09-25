Интервидение
25 сентября, 17:49

Трамп заявил, что России пора завершить конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Глава США Дональд Трамп считает, что России пора прекратить боевые действия на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Думаю, (для России. — Прим. Life.ru) настало время остановиться (в конфликте на Украине. — Прим. Life.ru)», — сказал Трамп.

Его слова прозвучали в рамках обсуждения международной ситуации с турецким коллегой. Политик не уточнил, какие конкретные шаги, по его мнению, должна предпринять Москва.

Трамп заявил, что Россия ведёт бесцельную борьбу на Украине

Ранее Дональд Трамп заявлял, что при поддержке Европейского союза Украина обладает потенциалом для возвращения территорий, входивших в её состав на момент обретения независимости. При этом глава Белого дома рекомендовал Киеву проявлять терпение и добиваться финансовой поддержки от европейских партнёров и НАТО для реализации этой цели. Кремль отреагировал на заявление Дональда Трампа о шансах Украины вернуть территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире заявил, что американский лидер, по всей видимости, основывался на версии событий, изложенной Владимиром Зеленским, которая и стала причиной такой оценки. Песков подчеркнул, что Кремль не может согласиться со всем, что сказал глава Белого дома.

