Трамп заявил, что России пора завершить конфликт на Украине

Ранее Дональд Трамп заявлял, что при поддержке Европейского союза Украина обладает потенциалом для возвращения территорий, входивших в её состав на момент обретения независимости. При этом глава Белого дома рекомендовал Киеву проявлять терпение и добиваться финансовой поддержки от европейских партнёров и НАТО для реализации этой цели. Кремль отреагировал на заявление Дональда Трампа о шансах Украины вернуть территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире заявил, что американский лидер, по всей видимости, основывался на версии событий, изложенной Владимиром Зеленским, которая и стала причиной такой оценки. Песков подчеркнул, что Кремль не может согласиться со всем, что сказал глава Белого дома.