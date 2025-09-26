Встреча Путина и Лукашенко завершилась спустя 5 часов 22 минуты

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончились спустя более чем пять часов. Об этом сообщает проект «Пул первого», связанный с пресс-службой белорусского лидера.

«Встреча лидеров длилась 5 часов и 22 минуты. Только что завершилась», — говорится в сообщении.