26 сентября, 14:49

Встреча Путина и Лукашенко завершилась спустя 5 часов 22 минуты

Обложка © Life.ru

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончились спустя более чем пять часов. Об этом сообщает проект «Пул первого», связанный с пресс-службой белорусского лидера.

«Встреча лидеров длилась 5 часов и 22 минуты. Только что завершилась», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Путин и Лукашенко встретились в Кремле. Life.ru публиковал кадры тёплого приветствия. Белорусский лидер сообщил, что между его страной и Россией накопились вопросы, которые будут сегодня должны были решиться на встрече.

