Встреча Путина и Лукашенко завершилась спустя 5 часов 22 минуты
Обложка © Life.ru
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко закончились спустя более чем пять часов. Об этом сообщает проект «Пул первого», связанный с пресс-службой белорусского лидера.
«Встреча лидеров длилась 5 часов и 22 минуты. Только что завершилась», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Путин и Лукашенко встретились в Кремле. Life.ru публиковал кадры тёплого приветствия. Белорусский лидер сообщил, что между его страной и Россией накопились вопросы, которые будут сегодня должны были решиться на встрече.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.