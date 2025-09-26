Путин и Лукашенко примут сегодня решения в Кремле по «‎куче вопросов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что между его страной и Россией накопились вопросы, которые будут сегодня обсуждаться на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом политик сказал на переговорах с главой РФ.

«Говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. Life.ru показал первые кадры встречи двух лидеров, которые приветствовали друг друга дружескими объятиями.