26 сентября, 10:24

«Редкие кадры»: Опубликовано видео с Путиным перед началом переговоров с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Появились кадры из кабинета президента России Владимира Путина перед его встречей с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Видео опубликовал специальный корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Владимир Путин в своём кабинете ожидает встречи с Александром Лукашенко. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Редкие кадры — президент в ожидании начала переговоров», написал журналист.

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко уже начали переговоры в Кремле. Life.ru публиковал кадры тёплого приветствия. Лидеры обсудят большой объём касающихся двусторонней повестки вопросов.

Александр Юнашев
