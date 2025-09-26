«Редкие кадры»: Опубликовано видео с Путиным перед началом переговоров с Лукашенко

Появились кадры из кабинета президента России Владимира Путина перед его встречей с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Видео опубликовал специальный корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Владимир Путин в своём кабинете ожидает встречи с Александром Лукашенко. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Редкие кадры — президент в ожидании начала переговоров», — написал журналист.

