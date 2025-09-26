«Редкие кадры»: Опубликовано видео с Путиным перед началом переговоров с Лукашенко
Журналист Юнашев опубликовал видео с Путиным перед переговорами с Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Появились кадры из кабинета президента России Владимира Путина перед его встречей с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Видео опубликовал специальный корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Владимир Путин в своём кабинете ожидает встречи с Александром Лукашенко. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Редкие кадры — президент в ожидании начала переговоров», — написал журналист.
Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко уже начали переговоры в Кремле. Life.ru публиковал кадры тёплого приветствия. Лидеры обсудят большой объём касающихся двусторонней повестки вопросов.
