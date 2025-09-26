Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генштаба ВС РФ
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что вместе с Владимиром Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
«Первый (Лукашенко. — Прим. Life.ru) рассказал журналистам, что только что вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба. Из кабинета Путина — это был селектор», — сказано в публикации.
Сам белорусский лидер подчеркнул открытость взаимодействия с российским коллегой.
«Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня…» — сказал он.
Напомним, сегодня Владимир Путин принял белорусского коллегу в Кремле, их встреча началась с дружеских объятий, Life.ru публиковал кадры этого момента. Глава Белоруссии отметил, что Москве и Минску надо решить множество накопившихся вопросов. Разговор лидеров продлился пять часов и 20 минут.
