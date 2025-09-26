Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:28

Лукашенко вместе с Путиным заслушал доклад Генштаба ВС РФ

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что вместе с Владимиром Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Первый (Лукашенко. — Прим. Life.ru) рассказал журналистам, что только что вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба. Из кабинета Путина — это был селектор», — сказано в публикации.

Сам белорусский лидер подчеркнул открытость взаимодействия с российским коллегой.

«Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня…» — сказал он.

«Редкие кадры»: Опубликовано видео с Путиным перед началом переговоров с Лукашенко
«Редкие кадры»: Опубликовано видео с Путиным перед началом переговоров с Лукашенко

Напомним, сегодня Владимир Путин принял белорусского коллегу в Кремле, их встреча началась с дружеских объятий, Life.ru публиковал кадры этого момента. Глава Белоруссии отметил, что Москве и Минску надо решить множество накопившихся вопросов. Разговор лидеров продлился пять часов и 20 минут.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Александр Лукашенко
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar